WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag gut behauptet geschlossen. Der Leitindex ATX stieg nach klar schwächerem Verlauf leicht um 0,04 Prozent auf 4.188,75 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Mini-Minus von 0,02 Prozent bei 2.115,51 Einheiten.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich überwiegend im Minus. Für Verunsicherung an den Märkten sorgte zwischenzeitlich der Rückschlag für CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl in Deutschland. Der CDU-Chef ist erst im zweiten Anlauf im Bundestag zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Im ersten Wahlgang hatten Merz überraschend sechs Stimmen gefehlt.

Zudem tendierten die US-Aktienmärkte im Frühhandel schwächer. Gespannt warten Anleger bereits auf die am Mittwoch anstehende US-Zinsentscheidung. Weiter im Blick der Investoren bleibt auch die US-Zollpolitik von Präsident Donald Trump.

Von Unternehmensseite rückten in Wien AMAG und RBI mit Ergebnisvorlagen in den Fokus. Der Aluminiumkonzern AMAG (Aktie plus 0,8 Prozent) hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. "Die Ergebnisse liegen über unseren und den Markterwartungen", hieß es in einem Erste Group-Kommentar.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Quartal weniger Gewinn erzielt. Grund für den Rückgang seien insbesondere gestiegene Verwaltungsaufwendungen. Die Baader-Experten sprachen von "soliden" Quartalszahlen. Die Aktien der RBI schlossen 1,4 Prozent im Minus.

Bei den übrigen Bankwerten stiegen Erste Group um 3,4 Prozent und knüpften damit an die deutlichen Vortagesgewinne an. Bawag verbesserten sich leicht um 0,1 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich Voestalpine um 1,4 Prozent schwächer und Andritz gaben um 1,6 Prozent nach. OMV traten mit plus 0,04 Prozent auf der Stelle.

Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof von 133 auf 121 Euro gesenkt. Die "Buy"-Empfehlung wurde bestätigt. Aktien von Mayr-Melnhof schlossen 0,7 Prozent höher bei 77,10 Euro./ger/mik/APA/jha

AT0000730007, AT0000938204, AT0000743059, AT0000606306, AT0000937503, AT0000999982, AT0000BAWAG2