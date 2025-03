© Foto: Yin Gang - XinHua

Tesla stürzt ab, Musk wird politisch - doch Aufsichtsratschefin Robyn Denholm schweigt. Ihr Auftritt in Melbourne wirft Fragen auf, während der Druck auf das Unternehmen weiter steigt. Die Details. Während Tesla mit schwachen Verkaufszahlen, einem dramatischen Kursverfall und wachsender Kritik an Elon Musk kämpft, schweigt die Aufsichtsratschefin Robyn Denholm beharrlich. Auf einer Finanzkonferenz in Melbourne ließ sie laut Bloomberg Fragen zu Musks Führungsstil, seinen politischen Allianzen und möglichen Interessenkonflikten unbeantwortet. Denholm trat dort als Rednerin zum Thema Technologie auf, äußerte sich aber weder zur aktuellen Tesla-Krise noch zu Musks umstrittener Nähe zur …