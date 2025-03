Biotech-Unternehmen beginnt Phase-3-Studie zur Gentherapie gegen Makuladegeneration trotz erheblicher Kursverluste der FDMT-Aktie im vergangenen Jahr.

4D Molecular Therapeutics hat am 10. März 2025 die Aufnahme der ersten Patienten in die 4FRONT-1 Phase-3-Studie bekannt gegeben. Diese entscheidende klinische Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von 4D-150, einer Gentherapie zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (feuchte AMD), einer Hauptursache für Sehverlust. Der Beginn der Patientenrekrutierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von 4D-150 in Richtung einer möglichen Markteinführung dar.

Die FDMT-Aktie notiert derzeit bei 3,93 USD und hat damit im Jahresvergleich einen dramatischen Wertverlust von 88,30% erlitten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 35,87 USD, das erst vor wenigen Tagen am 27. März 2024 erreicht wurde, ist der Kurs um beachtliche 89,04% gefallen. Aktuell bewegt sich die Aktie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 3,75 USD.

Klinische Entwicklungsstrategie

Der Fortschritt von 4D-150 durch die klinischen Studien ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von 4D Molecular Therapeutics im Markt für Gentherapien gegen Augenerkrankungen. Die erfolgreiche Durchführung und das Ergebnis der 4FRONT-1-Studie werden entscheidend für den weiteren Weg des Unternehmens und seinen Einfluss auf die Behandlungslandschaft der feuchten AMD sein.

Trotz der aktuellen Marktvolatilität von 71,48% (annualisiert über 30 Tage) und eines RSI-Werts von 71,4, der auf eine Überkaufsituation hindeutet, könnte ein positiver Verlauf der Phase-3-Studie dem Unternehmen helfen, den deutlichen Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 11,24 USD zu verringern. Die Aktie liegt derzeit 65,02% unter diesem langfristigen Durchschnittskurs, was die erheblichen Herausforderungen widerspiegelt, mit denen das Unternehmen am Kapitalmarkt konfrontiert ist.

