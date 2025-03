© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Strive Masiyiwa, Gründer von Cassava Technologies und bekannter simbabwischer Telekommunikationsmagnat, hat Nvidia beauftragt, die erste KI-Fabrik in Afrika zu errichten. Die Aktie steigt.Die Fabrik soll die fortschrittliche Computer- und KI-Software von Nvidia nutzen, beginnend in Südafrika im Juni 2025, mit späterer Expansion in Ägypten, Kenia, Marokko und Nigeria. Masiyiwa betont die Bedeutung dieser Entwicklung für Afrika, um die vierte industrielle Revolution zu nutzen, indem sie afrikanischen Unternehmen, Start-ups und Forschern Zugang zu modernster KI-Infrastruktur bietet. Dieser Schritt ist Teil einer größeren Initiative, Afrika in die globale KI-Landschaft zu integrieren und lokale …