Der Australische Dollar stabilisiert sich nach der Präsentation des Haushalts 2025/26 durch Schatzmeister Chalmers vor dem Parlament am Dienstag - Das Haushaltsdefizit Australiens wird für 2024-25 auf 27,6 Milliarden AUD und für 2025-26 auf 42,1 Milliarden AUD prognostiziert - Der US-Dollar gewann an Boden, als der S&P Global US Services PMI im März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...