Berlin (ots) -Die Trench Group GmbH hat mit Hitachi Energy einen umfassenden, langfristigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Luftspulen (Air Core Reactors) für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen (HVDC) sowie Lösungen zur Netz- und Stromqualität unterzeichnet. Der Vertrag wurde von Bahadir Basdere, CEO der Trench Group, und Klaus Merklein, CCO der Trench Group, gemeinsam mit Niklas Persson, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Netzintegration von Hitachi Energy, und Donato Scaccini, Leiter Supply Chain Management des Geschäftsbereichs Netzintegration von Hitachi Energy, unterzeichnet."Die Partnerschaft mit Hitachi Energy ist ein wichtiger Schritt für die Trench Group, um unsere Innovationskraft und Fertigungskompetenz in die globale Energiewende einzubringen", betont Bahadir Basdere. "Gemeinsam treiben wir die Entwicklung zukunftsfähiger Stromnetze voran und unterstützen die Dekarbonisierung des Energiesystems.""Unsere Luftspulen spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Netzstabilität und der Spannungsqualität in Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen (HVDC) - einer Schlüsseltechnologie für die Integration erneuerbarer Energien und den Aufbau zukunftssicherer Stromnetze. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Hitachi Energy weiter an innovativen Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft zu arbeiten", ergänzt Merklein.Hitachi Energy treibt als globaler Technologieführer die Elektrifizierung von Industrie und Infrastruktur voran und setzt neue Maßstäbe bei der Integration erneuerbarer Energien. Mit dieser neu begründeten Partnerschaft bekräftigen beide Unternehmen ihr Engagement für die Ausweitung nachhaltiger Energielösungen und die Bewältigung der Herausforderungen der globalen Energiewende.Pressekontakt:Günther HörbstVice President Group Communicationsguenther.hoerbst@trench-group.com+49 152 08392540Original-Content von: Trench Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178644/5998139