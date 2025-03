Skyharbour Resources Ltd. hat seine Uranexplorationsaktivitäten durch eine bedeutende Partnerschaft gestärkt. Die Skyharbour-Aktie schloss am Montag bei 0,25 Euro und verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen Anstieg von 13,92%, während sie im Jahresvergleich 20,16% an Wert verloren hat.

Für die Falcon-Liegenschaft wurde eine Option an North Shore Uranium vergeben. Das Optionsabkommen ermöglicht North Shore den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100% am Falcon-Projekt. Die Vereinbarung umfasst eine Kapitalbeteiligung, Barzahlungen und die Verpflichtung zu Explorationsausgaben von insgesamt 3.550.000 CAD auf dem Grundstück.

Strategische Lage und Explorationspotenzial

Das Falcon-Grundstück befindet sich etwa 30 km östlich der Key Lake Uranmühle und der ehemaligen Mine. Die Region hat eine bedeutende Geschichte in der Uranproduktion, wobei die Key Lake Mine zwischen 1983 und 2002 über 209,9 Millionen Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von mehr als 2,0% produzierte.

North Shore hat 36 Uranziele auf Falcon identifiziert, die mit elektromagnetischen Leiteranomaliën in Verbindung stehen. Bemerkenswert ist die Entdeckung von oberflächennaher Uranmineralisierung an zwei Bohrzielen, P03 und P08, in zuvor unerforschten Gebieten. Das bevorstehende Bohrprogramm zielt darauf ab, das wirtschaftliche Potenzial dieser Ziele zu bewerten, insbesondere im südöstlichen Teil des Grundstücks.

Zusammenarbeit mit der English River First Nation

Die Partnerschaft umfasst auch eine formelle Vereinbarung mit der English River First Nation (ERFN), die die Einbindung der indigenen Gemeinschaft in die Explorationsaktivitäten sicherstellt. Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass die Explorationsarbeiten unter Berücksichtigung lokaler Interessen und mit Unterstützung der Gemeinschaft durchgeführt werden.

Die Vereinbarung mit der ERFN unterstreicht das Engagement von North Shore für positive Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften und die Förderung der Uranexploration in der Region. Sie bildet einen wichtigen Rahmen für die nachhaltige Entwicklung des Projekts und den potenziellen wirtschaftlichen Nutzen für alle Beteiligten.

Das Unternehmen plant, die Exploration auf dem Falcon-Projekt fortzusetzen und die identifizierten Ziele systematisch zu evaluieren. Die aktuellen Marktbedingungen für Uran und die strategische Lage des Projekts in einem etablierten Uranbergbaugebiet bieten günstige Voraussetzungen für die weitere Erschließung.

