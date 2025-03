© Foto: Sven Hoppe - dpa

Hyundai Steel will gemeinsam mit Hyundai Motor 5,8 Milliarden US-Dollar in ein neues Stahlwerk in Louisiana investieren. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einem offiziellen Genehmigungsantrag bekannt.Das Werk soll eine Jahreskapazität von 2,7 Millionen Tonnen erreichen und ist Teil eines größeren Investitionspakets, das die Hyundai Motor Group für den US-Markt geschnürt hat. Wie Konzernchef Euisun Chung am Montag gemeinsam mit dem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus erklärte, will der südkoreanische Autobauer insgesamt 21 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten investieren. Die Börse reagierte zunächst euphorisch. Die Aktie von Hyundai Steel legte im frühen Handel um …