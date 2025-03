MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Prognosen des Herstellers von Optoelektronik seien von einer großen Unsicherheit bezüglich der Konjunktur und der Märkte geprägt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen biete aber längerfristig Wachstumschancen, vor allem im Halbleitersegment./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 08:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601