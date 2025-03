Ganz Japan mit einer App bereisen!

JR East hat am Donnerstag, den 6. März 2025 die App "Welcome Suica Mobile" für ausländische Besucher in Japan veröffentlicht.

Mit der App können Benutzer ihre Suica-Karte vor und nach Einreise in Japan ausstellen oder aufladen, ohne dafür eine Fahrkartenverkaufsstelle oder einen Automaten aufsuchen zu müssen. Sie wird in Zügen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln akzeptiert und kann auch zum Einkaufen verwendet werden.

Im Herbst 2025 wird die App mit JR-EAST Train Reservation verbunden, damit Benutzer das Shinkansen e-Ticket und den herkömmlichen ticketlosen Service in Expresszügen nutzen können. Green Car-Plätze in Nahverkehrszügen können ab Frühjahr 2026 gekauft werden. Durch die Erweiterung des Serviceangebots haben internationale Besucher noch mehr Möglichkeiten, sich während ihres Aufenthalts in Japan ticketlos befördern zu lassen.

1. Veröffentlichungsdatum der App

Ca. 10:00 Uhr JST, Donnerstag, 6. März 2025 (vorläufig)

2. Übersicht über die App

Name: Welcome Suica Mobile

Sprache: Englisch

Unterstützte Geräte: iPhone, Apple Watch

* Einige iOS- oder watchOS-Versionen sind möglicherweise nicht kompatibel.

Referenz: Unterschiede zwischen Welcome Suica Mobile und Welcome Suica (Karte)

Welcome Suica Mobile Welcome Suica Personalisierung Nicht personalisiert Nicht personalisiert Gespeicherte Beträge/E-Geld Spartickets Rückerstattungen Suica-Ablaufdatum 180 Tage ab Ausstellung 28 Tage nach 1. Nutzung Aufladung Bei Apple Pay registrierte Kreditkarte

Bar an Fahrkartenautomat Bar usw. an Fahrkartenautomat Anzahlung Nicht erforderlich Nicht erforderlich Legende: ?: Unterstützt ×: Nicht unterstützt *Restbetrag wird nicht erstattet. Gespeicherte Beträge verlieren am Ablaufdatum der Suica ihre Gültigkeit.

3. Hauptfunktionen

Entsprechend dem Servicekonzept "Ganz Japan mit einer App bereisen!" können Besucher mit Welcome Suica Mobile Züge, Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel nutzen, in Geschäften einkaufen, die E-Geld akzeptieren, und Informationen zu Touristenattraktionen oder Richtungsangaben abrufen.

Offizielle Servicewebsite: https://www.jreast.co.jp/multi/wsmlp/

Abbildungen dienen nur der Illustration und unterliegen Änderungen.

Apple, das Apple-Logo, Apple Pay, iPhone und Apple Watch sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Das iPhone-Warenzeichen wird unter Lizenz von Aiphone Co., Ltd. verwendet.

Contacts:

East Japan Railway Company, Abteilung für Unternehmenskommunikation

TEL.: +81-3-5334-1300