Zürich - Die Detailhändlerin Migros hat im Restrukturierungsjahr 2024 den Gewinn kräftig gesteigert. Sie erwirtschaftete einen Reingewinn von 419 Millionen Franken und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 175 Millionen deutlich. Mehr als die Hälfte des Gruppen-Gewinns fiel bei der Migros Bank an. Diese erzielte mit einem Plus von 282 Millionen Franken das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte, wie die Migros am Dienstag mitteilte. Daneben steigerte ...

