Zürich / San Francisco - Mit Agentforce for Health, einer Bibliothek an leicht konfigurierbaren und schnell einsatzbereiten Skills und Actions für KI-Agenten, bietet Salesforce medizinischem Personal, Klinik- und Kundendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine Auswahl an neuen Werkzeugen. Damit können sie ihre Kapazitäten erweitern und die Patientenbetreuung optimieren. Versorger, Krankenversicherungen, Gesundheitsbehörden und Pharmaunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...