Die WHO Foundation und die L'Oréal Gruppe, angeführt von ihrer Division Dermatological Beauty, lancieren eine vierjährige Partnerschaft zur Verbesserung des weltweiten Zugangs zur Behandlung von Hauterkrankungen. Mit besonderem Fokus auf Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen soll die Zusammenarbeit die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) intensivieren, Staaten bei der Bekämpfung von Hautkrankheiten zu unterstützen. Das betrifft Erkrankungen, die durch vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs) verursacht werden, durch den Klimawandel verschärft oder häufiger auftreten, und andere allgemeine Erkrankungen wie Akne, atopische Dermatitis, Psoriasis und Vitiligo.

«Viele vernachlässigte Tropenkrankheiten äussern sich zuerst auf der Haut, und eine frühzeitige Erkennung kann entscheidend sein», sagte Dr. Ibrahima Socé Fall, Direktorin des Globalen Programms für vernachlässigte Tropenkrankheiten bei der WHO. «Gerade jetzt braucht es Unterstützung und Solidarität, um Zugang zu Diagnose und Behandlung zu ermöglichen damit Menschen, die an Haut-NTDs oder anderen häufigen Hauterkrankungen leiden, nicht auf sich allein gestellt sind.»

Diese Partnerschaft soll die Überwachung von Hauterkrankungen ausweiten und Gesundheitspersonal darin schulen, frühe Symptome zu erkennen insbesondere in schutzbedürftigen Gemeinschaften, in denen viele Menschen keine Diagnose oder Behandlung erhalten, was zu Stigmatisierung und gesundheitlichen Komplikationen führen kann.

Im Verlauf der Zusammenarbeit wird die WHO auch Schulungsmaterialien für medizinisches Personal entwickeln, einschliesslich der WHO Skin NTDs App, und Fortbildungen zu häufigen Hauterkrankungen anbieten.

Die Zuwendung von L'Oréal an die WHO Foundation ist Teil ihres fünfjährigen Programms «Act for Dermatology» mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro. Ziel ist es, den Zugang zur Hautgesundheit im Interesse der weltweit 2,1 Milliarden Menschen mit Hauterkrankungen zu verbessern.

«Das «L'Oréal Act for Dermatology» Programm steht für unser konsequentes Engagement, das Leben von Milliarden Menschen zu verbessern, die unter den physischen, psychischen und emotionalen Belastungen von Hautkrankheiten leiden. Wir setzen uns dafür ein, die Hürden beim Zugang zu hautmedizinischer Versorgung zu überwinden», sagte Myriam Cohen-Welgryn, Präsidentin von L'Oréal Dermatological Beauty. «Als führendes Unternehmen im Bereich der Dermokosmetik tragen wir Verantwortung. Durch enge Zusammenarbeit mit Dermatologinnen und Dermatologen, Fachpersonal im Gesundheitswesen, wissenschaftlichen Institutionen und globalen Organisationen, wie der WHO, können wir den grossen Auftrag angehen, Hautgesundheit für alle und überall zugänglich zu machen ohne eine Gemeinschaft zurückzulassen.»

Die Partnerschaft startet genau zu dem Zeitpunkt, an dem Hautgesundheit auf der globalen Gesundheitsagenda steht. Die 78. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2025 wird voraussichtlich eine Resolution zur Anerkennung von Hautkrankheiten als globale Gesundheitspriorität diskutieren.

Die WHO Foundation wird die Zusammenarbeit zwischen der WHO und L'Oréal koordinieren und fördern, auf den dringenden Bedarf an verbessertem Zugang zur Hautversorgung aufmerksam machen, Wissen und bewährte Praktiken verbreiten sowie weitere Partner für diese wichtige Arbeit gewinnen. Anil Soni, CEO der WHO Foundation, erklärte: «Dieses Programm ist ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, wie öffentliche und private Partner sich hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen können. Durch die Vermittlung dieser Initiative trägt die WHO Foundation dazu bei, die Mission der WHO zu fördern, die Gesundheit schutzbedürftiger Menschen zu verbessern und unterstützt zugleich L'Oréals Ziel, den weltweiten Standard der Hautgesundheit zu verbessern.»

Über die WHO Foundation

Die WHO Foundation ist eine unabhängige globale Organisation, die sich für mehr Gesundheit und Chancengleichheit weltweit einsetzt. Sie bringt Spenderinnen und Spender mit Menschen an vorderster Front gesundheitlicher Herausforderungen zusammen, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Ziel der Stiftung ist es, private Unterstützung zu mobilisieren und starke Partnerschaften aufzubauen, die die Mission der WHO voranbringen: Gesundheit für alle bereitzustellen, zu fördern und zu schützen. Weitere Informationen: https://who.foundation

Über L'Oréal Act for Dermatology

Der mit 20 Millionen Euro ausgestattete, auf fünf Jahre angelegte Fonds «L'Oréal Act for Dermatology» basiert auf vier strategischen Säulen, die gezielte Investitionen zur Schliessung von Lücken im Zugang zur Hautgesundheit vorsehen:

Wissen vorantreiben : Investitionen in bahnbrechende Forschung zur Vertiefung des Verständnisses von Hautgesundheit, Identifikation von Barrieren, Wissenslücken bei der Haut von People of Color sowie zur Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels und der Stigmatisierung im Zusammenhang mit Hautkrankheiten.

: Investitionen in bahnbrechende Forschung zur Vertiefung des Verständnisses von Hautgesundheit, Identifikation von Barrieren, Wissenslücken bei der Haut von People of Color sowie zur Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels und der Stigmatisierung im Zusammenhang mit Hautkrankheiten. Sensibilisierung stärken : Hautgesundheit ins Zentrum des öffentlichen Diskurses rücken, Einbindung öffentlicher und privater Akteure, Zusammenarbeit mit NGOs zur Förderung wirksamer politischer Veränderungen.

: Hautgesundheit ins Zentrum des öffentlichen Diskurses rücken, Einbindung öffentlicher und privater Akteure, Zusammenarbeit mit NGOs zur Förderung wirksamer politischer Veränderungen. Bildung fördern : Weltweite Schulung von Gesundheitsfachpersonen zur Diagnose und Behandlung von Hautkrankheiten; Investition von 2 Millionen Euro zur Ermöglichung des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Dies stellt sicher, dass Wissen dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird, und unterstützt Dermatologinnen und Dermatologen finanziell beim Zugang zu oder bei der Veröffentlichung wichtiger Forschung.

: Weltweite Schulung von Gesundheitsfachpersonen zur Diagnose und Behandlung von Hautkrankheiten; Investition von 2 Millionen Euro zur Ermöglichung des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Dies stellt sicher, dass Wissen dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird, und unterstützt Dermatologinnen und Dermatologen finanziell beim Zugang zu oder bei der Veröffentlichung wichtiger Forschung. Lösungen skalieren: Investitionen in einen «Do Tank» zur Ausweitung des Zugangs zu Diagnostik und Behandlung durch schnelle Skalierung lokaler, wirksamer Lösungen. Dazu gehört etwa die Umsetzung prämierter Projekte der International Awards for Social Responsibility in Dermatology, die seit 2011 von L'Oréal und der ILDS vergeben werden und weltweit führende Dermatologinnen und Dermatologen auszeichnen.

Über L'Oréal

Seit 115 Jahren widmet sich L'Oréal, der weltweit führende Anbieter im Bereich Schönheit, einem einzigen Ziel: den Schönheitswünschen von Menschen auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Unsere Vision, «die Schönheit zu schaffen, die die Welt bewegt», beschreibt unser Verständnis von Schönheit als etwas Wesentliches, Inklusives, Ethisches, Grosszügiges und Sozial- sowie Umweltverträgliches. Mit einem breit gefächerten Portfolio von 37 internationalen Marken und ambitionierten Nachhaltigkeitszielen im Rahmen des Programms «L'Oréal for the Future» bieten wir allen Menschen weltweit höchste Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit, Transparenz und Verantwortung und feiern Schönheit in all ihren Ausdrucksformen.

Mit über 90'000 engagierten Mitarbeitenden, einer ausgewogenen globalen Präsenz und Vertriebskanälen in allen Märkten (E-Commerce, Massenmarkt, Warenhäuser, Apotheken, Parfümerien, Coiffeursalons, Marken- und Reiseeinzelhandel) erzielte die Gruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 43,48 Milliarden Euro. Mit 21 Forschungszentren in 13 Ländern und einem Forschungs- und Innovationsteam von über 4'000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 8'000 digitalen Talenten arbeitet L'Oréal an der Zukunft der Schönheit und dem Aufstieg zur führenden Beauty-Tech-Marke. Weitere Informationen: https://www.loreal.com/en/mediaroom

Weitere Informationen zur Arbeit der WHO im Bereich hautbezogener vernachlässigter Tropenkrankheiten finden Sie unter: Ending The Neglect To Attain The Sustainable Development Goals: A Strategic Framework For Integrated Control And Management Of Skin-Related Neglected Tropical Diseases.

