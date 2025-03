EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Erwerb der Enterprise-Software-as-a-Service-Plattform fintus



25.03.2025 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: Erwerb der Enterprise-Software-as-a-Service-Plattform fintus



Düsseldorf, 25. März 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , " TPG "), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat das Geschäft von fintus und finted AI (durch den Erwerb der finone Holding) mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. Ein Vertrag über 51 % der Unternehmensanteile wurde am 24. März 2025 unterzeichnet. Das Closing wird im April 2025 erwartet. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis nicht offenzulegen. fintus hat sich erfolgreich als Plattform für Software-as-a-Service-(SaaS)-Produkte für stark regulierte Finanzinstitute in Deutschland und Österreich etabliert. Das Herzstück des übernommenen Softwareportfolios ist die Low-Code-Enterprise-Software für Finanzinstitute fintus.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Mit der Beteiligung an fintus setzen wir unser Wachstum im Bereich der Finanzplattformen nach der Übernahme von FirstWire fort. Zudem investieren wir in das nachhaltig wachsende Segment der B2B-Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen im Enterprise-Bereich. Ziel der Übernahme ist es, die Nutzung der fintus-Softwareplattform im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und langfristig mit weiteren führenden Finanzinstituten zusammenzuarbeiten. Der Umsatz mit SaaS-Lösungen von fintus liegt im zweistelligen Millionenbereich."



Benjamin Hermanns, Gesellschafter und zukünftiger Geschäftsführer bei fintus: "TPG hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich von einem Onlinehändler zu einem ernstzunehmenden Anbieter von Softwarelösungen entwickelt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam den Plattform- und Softwareansatz weiter zu stärken und fintus als SaaS-Lösung für Banken im In- und Ausland weiter zu etablieren."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 25 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusprodukte. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



25.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com