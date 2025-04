Paukenschlag bei The Platform Group: Ein absoluter Kapitalmarktexperte wechselt in die Vorstandsriege des Übernahmekönigs - mitten in einer Phase, die für Investoren alles andere als langweilig ist. Alle Details und was das für die Aktie bedeutet, liest Du hier: Wenn das mal kein spannender Neuzugang in der Führungsspitze ist! Am heutigen Freitagvormittag hat The Platform Group einen wegweisenden Wechsel im Vorstand bekanntgegeben. Wie das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...