Icodos ist eine Startup-Ausgründung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und nimmt eine spezielle Anlage in Betrieb, mit der sich aus gewöhnlichen Haushaltsabwässern grünes Methanol produzieren lässt. Der Treibstoff sollte dem Schiffsverkehr oder der Chemieindustrie zugutekommen. Es gebe genügend Kapazitäten in Deutschland und Europa, um einen signifikanten Anteil des Bedarfs aus solchen Quellen zu decken. In Mannheim stellen Ingenieure Schiffsdiesel aus Abwasser her. Eine spezielle Anlage dafür wurde am Montag von dem am Karlsruher Institut für Technologie KIT Icodos in Betrieb genommen. ...

