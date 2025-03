FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1130 (1190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON TARGET TO 221 (198) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5750 (5640) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ADVANCED MEDICAL PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 345 (390) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 17810 (19500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 107 (112) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 730 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS EUROPEAN BANKS VS US-PEERS TO 'NEUTRAL' - RE-RATING OVERDONE - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 45 (49) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 71 (62) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 550 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'SECTOR PERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob