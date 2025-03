EQS-Ad-hoc: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

Sto SE & Co. KGaA plant Kürzung der Dividendenausschüttung an Aktionäre



25.03.2025 / 11:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413

Sto plant Kürzung der Dividendenausschüttung an Aktionäre: Basisdividende verbleibt auf Vorjahresniveau, Bonus wird verringert Stühlingen, 25. März 2025 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung der Sto SE & Co. KGaA am 18. Juni 2025 eine im Vergleich zum Vorjahr verringerte Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 21.036.780,00 (Vorjahr: EUR 31.896.720,00) vorzuschlagen. Demnach sollen die Kommanditvorzugsaktionäre wie in den Vorjahren eine unveränderte Basisdividende von EUR 0,31 sowie einen gesenkten Bonus von EUR 3,00 (Vorjahr: EUR 4,69), also insgesamt EUR 3,31 (Vorjahr: EUR 5,00) je Vorzugsaktie erhalten. An die Kommanditstammaktionäre sollen eine ebenfalls unveränderte Basisdividende von EUR 0,25 sowie ein auf EUR 3,00 reduzierter Bonus (Vorjahr: EUR 4,69), also insgesamt EUR 3,25 (Vorjahr: EUR 4,94) je Stammaktie ausgezahlt werden. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung. Hintergrund der vorgeschlagenen Absenkung der Dividende sind die im Vergleich zum Vorjahr erwarteten niedrigeren Umsatz- und Ergebniswerte, wie in der am 18. November 2024 veröffentlichten angepassten Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bereits ausgeführt. Darüber hinaus wurde in der heutigen Vorstandssitzung entschieden, entgegen der Ankündigung vom 24. Juli 2024 bis auf weiteres keine Mittelfristprognose über den Zeitraum von einem Jahr hinaus mehr abzugeben. Hintergrund sind die allgemein volatilen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere für die Baubranche und die sich daraus ergebenden Unsicherheiten. Der geprüfte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 der Sto SE & Co. KGaA mit dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird am 30. April 2025 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt unter https://www.sto.de/s/investor-relations zum Download zur Verfügung. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA: Désirée Konrad, Vorständin der STO Management SE, Finanzen,

Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com Medienkontakt: Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH,

Tel.: 0911 98817071, E-Mail: info@tik-online.de



Ende der Insiderinformation



