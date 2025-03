Die Zuckerpreise stehen weiterhin unter Druck, insbesondere in Europa - ein bedeutendes Problem für Südzucker ("SZU"), da das Zuckergeschäft rund 40 % des Umsatzes ausmacht. Der Ausblick für die Zuckerpreise bleibt unsicher und wird von makroökonomischen, geopolitischen und umweltbedingten Faktoren beeinflusst. Trotz eines schwachen Q3 24/25 und gesenkter Prognosen übertrafen, die in der vergangenen Woche veröffentlichten vorläufigen Q4-/GJ-Ergebnisse von SZU die Erwartungen. Der Umsatz im Q4 sank im Jahresvergleich um 11 % auf 2,2 Mrd. EUR, während das EBITDA um 19 % auf 232 Mio. EUR stieg. Der Gesamtjahresumsatz erreichte 9,7 Mrd. EUR und lag damit leicht unter dem Konsens, jedoch übertraf das EBITDA mit 715 Mio. EUR die Erwartungen. Für das GJ 25/26 erwartet SZU einen moderaten Umsatzrückgang bei einer Erholung der Zuckerpreise. Angesichts anhaltender geopolitischer Herausforderungen und des weiterhin ungebremsten Zuflusses zollfreier ukrainischer Agrarimporte (z.?B. Zucker und Getreide) in die EU bleiben die Analysten von mwb research vorsichtig und bestätigen ihre VERKAUFEN-Empfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 9,50 EUR (zuvor 9,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG