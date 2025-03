CHAPTERS hat vorläufige Pro-forma-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und berichtet über einen Umsatzanstieg von 42?% auf 124?Mio.?EUR sowie eine Steigerung des bereinigten operativen EBITDA um 22?% auf 30?Mio.?EUR. Das organische Wachstum lag bei rund 11?% beim Umsatz und rund 1?% beim EBITDA - an der Topline erste Erfolge der "Manuscript Method", dem unternehmenseigenen Rahmenwerk zur Förderung organischen Wachstums. Digitale Lösungen tragen inzwischen rund 90?% zum EBITDA bei, wobei Software für den öffentlichen Sektor als zentraler Wachstumstreiber gilt. Für 2025 prognostiziert CHAPTERS ein organisches Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA. Die finanzielle Flexibilität wurde durch eine nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 40?Mio.?EUR verbessert. Zudem kündigte das Unternehmen die geplante Rückzahlung seiner ewigen Anleihe an. Die Analysten von mwb research haben ihre langfristigen Wachstumserwartungen angehoben und das Kursziel von zuvor 34,00?EUR auf 36,00?EUR erhöht. Die KAUFEN-Empfehlung bleibt bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG