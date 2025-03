Der Windenergie-Spezialist verzeichnet Kurseinbußen im Frankfurter Handel, während Bruce Emery seinen Anteil unter die Drei-Prozent-Schwelle senkt.

Die Nordex-Aktie verzeichnete zu Wochenbeginn Kursverluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel gab das Papier des Windkraftanlagenherstellers am Montagvormittag zunächst um 0,6 Prozent auf 15,39 Euro nach. Im weiteren Tagesverlauf intensivierte sich der Abwärtstrend, wobei der Kurs am Nachmittag um 2,3 Prozent auf 15,53 Euro sank. Die Handelsspanne des Tages bewegte sich dabei zwischen einem Tageshöchstwert von 16,07 Euro und einem Tagestief von 15,39 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf mehr als 350.000 gehandelte Aktien.

Aktionärsstruktur und Ausblick

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Investor Bruce Emery seine Beteiligung an Nordex reduziert hat. Seine Stimmrechte sanken von zuvor 3,02 Prozent auf nun 2,87 Prozent, womit er die Meldeschwelle von drei Prozent unterschritten hat. Die Mitteilung erfolgte gemäß den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten für die Zukunft der Nordex-Aktie weiterhin optimistisch. Das mittlere Kursziel wird auf 18,65 Euro taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau darstellt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 0,677 Euro je Aktie. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 17,63 Euro, erreicht am 18. März 2025, liegt die Aktie derzeit rund 13,5 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand, aber immerhin etwa 32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 10,48 Euro vom Januar 2025.

