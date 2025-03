Frankfurt am Main/Herzogenaurach (ots) -Als Partner und Ausrüster der Sporthilfe und ihrer Marke Our House: adidas und Sporthilfe verlängern Zusammenarbeit zugunsten der besten deutschen Athletinnen und Athleten bis 2028Die adidas AG bleibt für weitere vier Jahre Partner der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Beide Seiten verlängerten ihre bereits mehrere Jahrzehnte währende Zusammenarbeit im Sinne der Förderung Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten bis Ende 2028. Als direkter Unterstützer der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler fungiert adidas im Rahmen der fortwährenden Partnerschaft darüber hinaus auch künftig als offizieller Ausrüster von Sporthilfe-Events wie dem Sporthilfe Club der Besten sowie als Partner von Our House, der Sporthilfe-Marke für die Förderung von Athletinnen und Athleten freier Action- und Extremsportarten.Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Events: "Es freut uns, dass wir die vertrauensvolle Partnerschaft mit der Weltmarke adidas langfristig fortsetzen können. adidas als Multisport-Marke ist für die Sporthilfe und die rund 4.000 geförderten Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten aus rund 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie für die Sportlerinnen und Sportler aus den freien Actionsportarten ein verlässlicher und zugleich innovativer Partner, der perfekt zu uns passt."Günter Weigl, Senior Vice President Brand Partnership der adidas AG und Mitglied im Kuratorium der Sporthilfe, sagt: "Die Förderung der Top-Athletinnen und -athleten von morgen ist uns sehr wichtig, um den Sport in Deutschland für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen. Gemeinsam mit der Sporthilfe freuen wir uns, den Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen zur Seite zu stehen. Wir sind überzeugt, dass wir durch Sport Leben verändern können."Zusätzlich engagiert sich die Marke mit den drei Streifen im Bereich der Kompetenzförderung. Dabei profitieren die rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten durch Seminare und Weiterbildungen, die den Sportlerinnen und Sportlern während ihrer gesamten sportlichen Karriere und auch darüber hinaus beim Berufseinstieg zur Verfügung stehen - ganz im Sinne der aktuellen Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter".Hinweis an die Redaktionen:Ein Video mit ausgesuchten adidas-Sporthilfe-Momenten finden Sie hier... (https://www.instagram.com/reel/DHneW2aI0IX/?igsh=dmVnbGdxcDlpaDNv)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 560E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5998329