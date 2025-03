EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Ergebnis aus Sondereinflüssen im vierten Quartal in Verbindung mit Restrukturierungsmaßnahmen reduziert das Konzern-EBIT 2024|25



25.03.2025 / 11:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC-MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wien, 25. März 2025 Ergebnis aus Sondereinflüssen im vierten Quartal in Verbindung mit Restrukturierungsmaßnahmen reduziert das Konzern-EBIT 2024|25 Operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2024|25 etwas über den eigenen Erwartungen Im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses der AGRANA-Gruppe zum 28. Februar 2025 zeigt sich ein vorläufiges, ungeprüftes operatives Ergebnis1 in Höhe von 76,5 Mio. €, welches somit leicht über dem oberen Rand der erwarteten Bandbreite von 55 Mio. € bis 75 Mio. € liegt. Das vorläufige, ungeprüfte Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024|25 (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) beträgt 45,6 Mio. € (2023|24: 151,0 Mio. €) und beinhaltet ein Ergebnis aus Sondereinflüssen in Höhe von -36,4 Mio. €. Dieses resultiert im Wesentlichen aus Restrukturierungmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Konzernstrategie NEXT LEVEL und beinhaltet Wertminderungen auf Vermögenswerte der Zuckerwerke Leopoldsdorf|Österreich und Hrušovany|Tschechien in Höhe von 17,4 Mio. € sowie Aufwendungen für weitere Reorganisationsmaßnahmen (primär Personalaufwendungen) in Höhe von 17,6 Mio. €. Die vorläufigen Umsatzerlöse der Gruppe betragen rund 3,5 Mrd. € (2023|24: 3,8 Mrd. €). in Mio. € 2024|25 (vorläufig) 2023|24 Umsatzerlöse 3.514,0 3.786,9 Operatives Ergebnis 76,5 176,7 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen2 5,5 1,4 Ergebnis aus Sondereinflüssen -36,4 -27,0 Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 45,6 151,0

Die Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2024|25 sowie des Geschäftsberichtes 2024|25 erfolgt wie geplant am 9. Mai 2025. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung. 1 EBIT vor Sondereinflüssen und vor Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen 2 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden



Ende der Insiderinformation



25.03.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com