Grünes Licht für Joint Venture von AGRANA und INGREDION in Rumänien 35 Millionen Euro Investition für Erweiterung der Stärke-Kapazitäten, Erhöhung der Kosteneffizienz, und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Das geplante Joint Venture zwischen dem Lebensmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA und dem globalen Anbieter von Zutatenlösungen INGREDION (NYSE: INGR) hat von allen zuständigen internationalen Regulierungsbehörden, inkl. der europäischen Kartellbehörde, die Genehmigung für die Transaktion erhalten. Im September 2024 hat die AGRANA Stärke GmbH, eine Tochtergesellschaft der AGRANA Beteiligungs-AG, mit dem Stärkeproduzenten INGREDION Germany GmbH eine Joint Venture-Vereinbarung zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Stärkeproduktion in Rumänien unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wird die INGREDION Deutschland GmbH von der AGRANA Stärke GmbH 49% der Anteile an der rumänischen Gesellschaft S.C. AGFD Tandarei s.r.l. erwerben. "Wir freuen uns, die Partnerschaft zwischen AGRANA und INGREDION durch das Joint Venture auszubauen. Die gemeinsame Investition soll die Stärkeproduktionskapazitäten in Rumänien erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Grundlage für höhere Umsätze unserer Stärkeprodukte schaffen. Dies steht im Einklang mit unserer neuen Konzernstrategie 'Next Level', die die Stärkung des Commodity- und Spezialitätengeschäfts als zentralen Aspekt beinhaltet", erklärt AGRANA-Vorstandsvorsitzender Stephan Büttner. "Dies stellt einen entscheidenden Schritt für unsere EMEA-Produktionsmöglichkeiten dar", so Mike O'Riordan, Senior Vice President Texture & Healthful Solutions EMEA und APAC. "Dadurch verringern wir unsere Importabhängigkeit, verbessern die Lenkung unserer Lieferkette und können der wachsenden Kundennachfrage nach Lösungen für die Texturierung nachkommen. Darüber hinaus wird die lokale Stärkeproduktion die Nachhaltigkeit unserer Lieferkette verbessern und unseren CO2-Fußabdruck reduzieren." Im Rahmen des Joint Ventures werden AGRANA und INGREDION gemeinsam 35 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion in Tandarei investieren. Der Baubeginn für die Werkserweiterung ist für Juni 2025 geplant. Die Projektlaufzeit beträgt zweieinhalb Jahre, das Werk wird jedoch sofort mit der Herstellung von Produkten zur Unterstützung des Joint Ventures beginnen. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Die AGRANA Stärke GmbH ist mit den drei österreichischen Werken in Aschach/Donau (OÖ), Gmünd (NÖ) und Pischelsdorf (NÖ) sowie in ?andarei (Rumänien) und in Szabadegyhaza (Ungarn) an insgesamt fünf Produktionsstandorten tätig und hat sich als Spezialist für individuelle Stärkeanwendungen etabliert. Der Stärkebereich machte im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 1 Mrd. Euro knapp ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Über INGREDION Die INGREDION Germany GmbH ist in der Entwicklung und Produktion verschiedener Spezialstärken tätig, die als funktionelle Inhaltsstoffe bei der Herstellung einer Vielzahl von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. INGREDION Germany GmbH ist Teil der Ingredion Incorporated Unternehmensgruppe, einem globalen Anbieter von Zutatenlösungen. Die Ingredion Incorporated Unternehmensgruppe produziert Stärken, Süßungsmittel und andere Zutaten aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Tapioka und der Stevia-Pflanze und beliefert Kunden in der Lebensmittel- und Getränke-, Tiernahrungs-, Pharma- und Papierindustrie. Medien Kontakte AGRANA: Markus Simak, +43-121-137-120-84 INGREDION: Rick Wion, +1 708-209-6323 Diese Pressemitteilung ist in Deutsch und Englisch unter www.agrana.com und unter ir.ingredionincorporated.com verfügbar.



