STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farbenhersteller Sto will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr weniger Dividende auszahlen. Je im SDax gelisteter Vorzugsaktie sollen inklusive unveränderter Basisdividende von 0,31 Euro sowie Bonus insgesamt 3,31 Euro ausgeschüttet werden, wie das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Dienstag mitteilte. Für 2023 wurden noch 5 Euro ausgezahlt. Hintergrund seien die 2024 im schwierigen Marktumfeld wohl gesunkene Erlöse und Gewinne. Außerdem will Sto bis auf Weiteres keine Mittelfristprognosen über den Zeitraum von einem Jahr hinaus mehr abzugeben, weil die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Baubranche volatil seien. Der Geschäftsbericht für 2024 soll am 30. April veröffentlicht werden./niw/mis