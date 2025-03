Zürich - Der Euro hat am Mittwochvormittag zugelegt, gestützt von einem etwas aufgehellten Geschäftsklima in Deutschland. Zum Franken hat der Euro auf derzeit 0,9551 angezogen, von 0,9537 im frühen Geschäft. Zum US-Dollar hat der Euro mit 1,0818 gegenüber 1,0797 die Schwelle von 1,08 wieder überschritten. Der Franken zeigt sich derweil zum Dollar mit 0,8830 praktisch unverändert. Ökonomen hatten für den Ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland eine ...

