In den ersten drei März-Tagen versiebenfachte sich der Kurs der Eutelsat-Aktie von 1,20 auf 8,20 €. Doch auf diese Party folgte in den darauffolgenden Tagen der Kater. Am Dienstagmorgen notiert der Kurs des europäischen Satellitenbetreibers nur noch bei 3,50 €. Warum ist ein Großteil der Euphorie rund um Eutelsat wieder verflogen und ist die Eutelsat-Aktie trotzdem ein Kauf? Politscher Rückenwind, aber technischer Gegenwind Auslöser der Megarallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...