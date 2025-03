© Foto: Adam Gray - FR172090 AP

Teslas Verkäufe brechen in Europa massiv ein, gegen den Trend der Branche. Hat das mit Elon Musks politischem Engagement zu tun? Teslas Verkäufe sind in 10 der letzten 12 Monate in Europa gesunken. Besonders zu Beginn dieses Jahres hatte der Autohersteller erhebliche Schwierigkeiten. Das von Elon Musk geführte Unternehmen meldete im Februar 16.888 Neuzulassungen, was einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, so der Verband der europäischen Automobilhersteller. Teslas Verkäufe fielen in den ersten zwei Monaten des Jahres sogar um 43 Prozent - im Gegensatz zum branchenweiten Anstieg der Elektroautozulassungen um 31 Prozent. Teslas enttäuschende Entwicklung in Europa …