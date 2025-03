EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Dividende

(Hamburg, 25. März 2025) Vorstand und Aufsichtsrat der ZEAL Network SE werden der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung eine Basisdividende von 1,30 Euro je Aktie sowie einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorschlagen. Die Ausschüttung der Sonderdividende soll die Aktionäre an dem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 teilhaben lassen. Sie wird dadurch ermöglicht, dass die Kapitalausstattung von ZEAL den Bedarf für die Finanzierung künftigen Wachstums übersteigt.



Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2025 soll den Aktionären von ZEAL damit eine Dividende von insgesamt rund 50,6 Millionen Euro (2,40 Euro je Aktie) gezahlt werden.



