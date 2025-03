Mit zwei Zyklen am Tag kann das System belastet werden, ohne aus der Garantie zu fallen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den Speicher auch zum Handel am Strommarkt zu nutzen. Damit können Betriebe die Investition schneller wieder amortisieren. Wer seinen Gewerbespeicher mit zwei Vollzyklen am Tag fahren kann, dürfte einen höheren Profit aus dem System schlagen und es in wenigen Jahren amortisieren. Mit diesem Grundgedanken hat Tesvolt sein neues System Forton entwickelt und dem System eine Leistungsgarantie von 15 Jahren gegeben. Durch die Möglichkeit des zusätzlichen Energiehandels bietet ...

