In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hebt sich ASML als widerstandsfähiger Akteur ab und erhält von JPMorgan eine optimistische Bewertung mit einem Kursziel von 1.057 Euro. Während Konkurrenten wie Infineon mit den Herausforderungen kämpfen, bleibt ASML auf Wachstumskurs. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung. Das nachlassende Wirtschaftswachstum in den USA ...

