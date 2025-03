Der Dialysespezialist konsolidiert seine Position mit 1,4-prozentigem Zuwachs auf 45,65 Euro und signalisiert bemerkenswerte Erholung vom 52-Wochen-Tiefstand

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) zeigt in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung. Im XETRA-Handel konnte das Papier am Vormittag um 1,4 Prozent auf 45,65 Euro zulegen. In der Spitze erreichte die Aktie sogar 45,75 Euro, nachdem sie bei 45,41 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 58.730 Aktien. Bemerkenswert ist die Erholung seit dem 52-Wochen-Tief: Der aktuelle Kurs liegt rund 40 Prozent über dem Tiefstand von 32,51 Euro, der am 9. August 2024 erreicht wurde. Zum Jahreshöchststand vom 30. Januar 2025 bei 48,31 Euro fehlen der Aktie derzeit knapp 6 Prozent.

Quartalszahlen und Analysteneinschätzungen

Im letzten veröffentlichten Quartal musste der Dialysespezialist einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,64 Euro im Vorjahresquartal auf nur noch 0,23 Euro. Der Umsatz konnte hingegen leicht um 1,94 Prozent auf 5,09 Milliarden Euro gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,77 Euro je Aktie und bewerten die FMC-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 45,17 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 1,44 Euro für das Jahr 2024 erwarten Experten eine Steigerung auf 1,54 Euro je Aktie im kommenden Jahr. Die Veröffentlichung der Q1-Zahlen für 2025 ist für den 6. Mai angesetzt. Aus charttechnischer Sicht bietet die Stabilisierung oberhalb der leicht ansteigenden gleitenden Durchschnitte ein potenziell interessantes Einstiegsszenario für Anleger.

