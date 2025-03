Die sogenannten Magnificent Seven - bestehend aus Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla - hatten im Jahr 2024 den breiten S&P 500 zeitweise deutlich hinter sich gelassen. Doch in den vergangenen drei Monaten hat sich das Blatt gewendet: Der S&P 500 konnte die Tech-Schwergewichte überholen und phasenweise eine Outperformance von rund 20 Prozentpunkten verzeichnen. Wie es für die Magnificent Seven weitergeht, bewerten Analysten wie folgt. Die viel beachteten "Magnificent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...