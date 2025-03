Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk stand in den vergangenen Monaten ordentlich unter Druck. Mittlerweile hat Novo Nordisk sogar seinen Platz als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen in Europa an SAP verloren. Doch abschreiben sollte man die Dänen keineswegs. Gerade erst hat Novo Nordisk einen neuen Deal geschnürt.

Den vollständigen Artikel lesen ...