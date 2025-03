Nach einem desaströsen Ergebnis in Europa (DER AKTIONÄR berichtete) kann Tesla in China einen neuen Meilenstein feiern. Die wöchentlichen Zulassungen erreichten mit 17.300 Fahrzeugen den höchsten Stand in diesem Jahr. Ein wesentlicher Grund für die erfreuliche Entwicklung dürfte die erhöhte Produktion des überarbeiteten Model Y sein.Die Zahlen aus China könnten für Tesla nicht besser getimed sein. Während das Unternehmen weltweit mit Herausforderungen kämpft, zeigt der asiatische Markt erneut, warum ...

