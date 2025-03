Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert die von Union und SPD geplante Abschaffung des Heizungsgesetzes scharf. "Mit dieser Entscheidung würden die Koalitionäre von Union und SPD die Klimaziele im Gebäudesektor über Bord werfen", sagte Banaszak der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe)."Das wäre klima- und wirtschaftspolitischer Wahnsinn und passt zu dieser Anti-Klimakoalition." In der sich abzeichnenden "KleiKo" hätten Klima- und Energiepolitiker eine rein dekorative Funktion - das GEG werde im Bereich Verkehr und Bauen verhandelt, so der Grünen-Politiker.CDU-Chef Friedrich Merz wolle offensichtlich "mit einer großen populistischen Geste" punkten und die SPD gebe "klein bei", kritisierte Banaszak. "Dabei haben wir zusammen mit der SPD den Weg für die Wärmewende bereitet. Die kommende Bundesregierung muss diesen Weg konsequent weitergehen", so der Grünen-Vorsitzende weiter.