Vergangene Woche hat BYD seine Super e-Platform präsentiert. Neben beeindruckenden Motordaten und überarbeiteten fortschrittlichen Siliziumkarbid-Chips glänzt die Plattform mit einer starken Batterie. Diese kann mittels 1000-Volt-Technologie binnen fünf Minuten 400 Kilometer an Reichweite aufladen. Doch wie steht es um die anderen Hersteller? DER AKTIONÄR macht den Check.Mit der Super e-Platform stellt BYD einen Technologievorsprung in Aussicht. Die neue Architektur soll ab 2025 in Serie gehen und ...

