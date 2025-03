Vertreter aus der Wohnungs- und Energiewirtschaft verfassten ein gemeinsames Positionspapier für die Koalitionäre. Sie fordern eine stärkere Rolle für Flexibilität in der Energiepolitik. Das kann durch mehr Transparenz, Digitalisierung und Marktsignale geschehen. Dafür braucht es auch den Smart Meter Rollout. Konzerne und Verbände aus der Energie- und Wohnungswirtschaft haben sich für ein gemeinsames Positionspapier zusammengeschlossen, mit dem sie sich an die Koalitionsverhandlungen wenden. Mit dem Papier wollen sie die Bedeutung von Flexibilität in der energiepolitischen Agenda der künftigen ...

