Die Elmos-Aktie verbessert sich am Dienstag um +2% und steht aktuell bei 67,10 €. Insgesamt befindet sie sich seit Jahresanfang in einem nachhaltigen Abwärtstrend - für Anleger eine Einstiegchance? Rekordumsatz erzielt Die vorläufigen Geschäftszahlen wurden am 20. März vollumfänglich bestätigt. Demnach legte der Umsatz um 1,1% auf 581,1 Millionen € zu. Damit wurde ein neuer Rekord erzielt. Die Ertragslage verbesserte sich deutlicher. Das operative ...

