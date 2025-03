Der US CB Verbrauchervertrauen ist im März weiter gesunken. Der US-Dollar-Index handelt defensiv in der Nähe der jüngsten Tiefststände. Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im März weiter verschlechtert: Der Conference Board Index für das Verbrauchervertrauen fiel von 98,3 auf 92,9 und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Auch ...

