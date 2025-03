Biotechnologieunternehmen erreicht wichtigen regulatorischen Durchbruch mit oralem Wirkstoff gegen genetisch bedingte Fettleibigkeit und verzeichnet Kursanstieg

Palatin Technologies, Inc. (NYSE American: PTN) verzeichnete einen bedeutenden Fortschritt in seiner Produktentwicklung, als die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA dem oralen Medikament PL7737 den "Orphan Drug"-Status für die Behandlung von Adipositas aufgrund von Leptin-Rezeptor-Defizienz zuerkannte. Diese Anerkennung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, dessen Aktien im vorbörslichen Handel am Dienstag um 8% anstiegen. PL7737, ein Melanocortin-4-Rezeptor-Agonist, könnte eine vielversprechende Alternative zur bisher einzigen FDA-zugelassenen Behandlung bieten, die als tägliche Injektion verabreicht werden muss. Die Orphan-Drug-Designation bringt erhebliche Vorteile mit sich, darunter Steuergutschriften für qualifizierte klinische Studien, Befreiung von Benutzergebühren und potenziell sieben Jahre Marktexklusivität nach der Zulassung.

Expansionsstrategie und finanzielle Perspektiven

Neben der Entwicklung von PL7737 für die seltene genetische Adipositas erforscht Palatin das Medikament auch für hypothalamische Adipositas und plant, Ende 2025 eine Phase-1-Studie zu beginnen, wobei die Einreichung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats für das vierte Quartal 2025 vorgesehen ist. Die klinischen Daten werden für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Das Unternehmen steht finanziell unter Beobachtung, da seine Aktie im vergangenen Jahr über 50% an Wert verloren hat. Dennoch zeigen die jüngsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine verbesserte Position mit einem Verlust pro Aktie von -0,12, was deutlich besser ist als die prognostizierten -0,51. Palatin reduzierte seinen Nettoverlust auf 2,4 Millionen Dollar von 7,8 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich und beschaffte zusätzliche 4,3 Millionen Dollar durch ein Aktienangebot. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Entwicklung rezeptorspezifischer Produktkandidaten für Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf und die Bildung von Marketingkooperationen zur Maximierung ihres kommerziellen Potenzials.

