New York - Nach kräftigen Erholungsgewinnen zum Wochenstart haben die US-Aktienmärkte am Dienstag an Schwung eingebüsst. Sie pendelten im frühen Geschäft zunächst zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten, dann ging es allmählich vorsichtig aufwärts. Die tags zuvor zurückgekehrte Risikofreude der Anleger erhielt angesichts neuer Zolldrohungen des US-Präsidenten einen Dämpfer. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,21 Prozent auf 42.672 Punkte ...

