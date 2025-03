© Foto: Oliver Berg - dpa

Der nächste Grund für ein breites Grinsen bei Deutz-Aktionären. Nach der Privatbank Hauck & Aufhäuser zieht nun Warburg Research nach und schraubt das Kursziel der Deutz-Aktie auf das höchste am Markt.Das Analysehaus Warburg Research hat sein Kursziel für die Aktie des Motorenbauers Deutz deutlich nach oben korrigiert - von bislang 7,60 Euro auf nun 11,80 Euro. Die Einstufung der Aktie bleibt weiterhin bei "Buy". Analyst Stefan Augustin begründete die Anhebung in einer am Dienstag veröffentlichten Studie mit den aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens, die die Erwartungen übertroffen hätten. Seiner Einschätzung nach werde dadurch "das Aufwärtspotenzial der Aktie noch sichtbarer". Tipp …