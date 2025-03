DJ PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Ehningen (pta/25.03.2025/16:46) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Bertrandt AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900DRBK1K538NYX30 Straße, Hausnr: Birkensee 1 PLZ: 71139 Ort: Ehningen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Eintritt in die Kontrolle an einem Aktionär

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Andreas Johann Kiesling, BA, MA Geburtsdatum: 1989-08-29

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

5. Datum der Schwellenberührung 20.03.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 28,97 0,00 28,97 10.143.240 letzte n/a n/a n/a Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005232805 0 2.938.189 0,00 28,97 Summe: 2.938.189 28,97

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % n/a 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn 5% 3% oder höher 5% oder höher oder höher Andreas Johann Kiesling, BA, MA (regarding further family shareholders, see section 10) Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung Ferdinand Porsche Familien-Holding GmbH Ferdinand Alexander Porsche GmbH Familie Porsche Beteiligung GmbH Porsche Automobil Holding SE VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Porsche Holding Stuttgart GmbH Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 28,97 28,97

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Ergänzung zu Ziff. 8: Dr. Wolfgang Porsche/Dr. Dr. Christian Porsche/Dipl.- Design. Stephanie Porsche-Schröder/ Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche/Felix Alexander Porsche/Gerhard Anton Porsche/Dr. Ferdinand Oliver Porsche/Mag. Mark Philipp Porsche/Kai Alexander Porsche/Dr. Geraldine Porsche/Peter Daniell Porsche/Diana Porsche/Hubertus Josef Kiesling, BSc

Datum 24.03.2025

(Ende)

Aussender: Bertrandt AG Adresse: Birkensee 1, 71139 Ehningen Land: Deutschland Ansprechpartner: Björn Voss Tel.: 0703465613076 E-Mail: bjoern.voss@bertrandt.com Website: www.bertrandt.com

ISIN(s): DE0005232805 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

