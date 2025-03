EU-Kommission gibt grünes Licht für fünf Milliarden Euro Fördertopf für Zement-, Stahl- und Chemieindustrie in Deutschland. Per Ausschreibungen können Unternehmen Mehrkosten für Elektrifizierung oder Wasserstoffprojekte ausgleichen. Die Europäische Kommission hat die Einführung von Carbon Contracts for Difference (CCfD) also CO2-Differenzverträgen für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland genehmigt. Damit sind alle beihilferechtlichen Hürden für den fünf Milliarden Euro schweren Fördertopf aus dem Weg geräumt. Mit der Förderung soll das verarbeitende Gewerbe bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen ...

