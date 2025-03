NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair vor den am 19. Mai erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft von 26,00 auf 26,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Er liege mit seinen Erwartungen leicht unter dem Konsens, aber im Rahmen der Nettogewinnprognose von Ryanair für 2024/25, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ticketpreise rechnet der Analyst mit einem schwachen Quartal, was vor allem an den starken Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie dem Ostertermin liege. Der Fokus der Anleger sollte allerdings eher auf das Sommergeschäft und den Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 gerichtet sein./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 15:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE00BYTBXV33