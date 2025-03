Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 25-March-2025 / 16:55 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 25 March 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 25 March 2025 Number of ordinary shares purchased: 155,722 Highest price paid per share: 119.00p Lowest price paid per share: 117.00p Volume weighted average price paid per share: 118.4841p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 318,341,282 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (318,341,282) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 118.4841p 155,722

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 554 117.00 08:30:04 00329468164TRLO1 XLON 1848 117.50 08:30:16 00329468258TRLO1 XLON 366 117.50 08:45:54 00329475463TRLO1 XLON 206 117.50 08:45:54 00329475464TRLO1 XLON 1936 118.00 09:07:57 00329484557TRLO1 XLON 324 118.00 09:25:27 00329491825TRLO1 XLON 2042 118.00 09:25:27 00329491826TRLO1 XLON 1000 118.00 09:25:27 00329491827TRLO1 XLON 66 118.00 09:25:27 00329491829TRLO1 XLON 634 118.00 09:25:27 00329491830TRLO1 XLON 654 118.00 09:25:33 00329491873TRLO1 XLON 1019 118.00 09:27:57 00329492890TRLO1 XLON 116 119.00 09:32:40 00329495043TRLO1 XLON 109 119.00 10:33:33 00329508479TRLO1 XLON 900 119.00 10:33:34 00329508480TRLO1 XLON 109 119.00 10:38:51 00329508617TRLO1 XLON 900 119.00 10:38:51 00329508618TRLO1 XLON 996 119.00 10:41:17 00329508689TRLO1 XLON 418 119.00 10:41:17 00329508690TRLO1 XLON 579 119.00 10:41:17 00329508691TRLO1 XLON 988 118.50 10:41:18 00329508692TRLO1 XLON 503 119.00 11:24:35 00329509793TRLO1 XLON 1158 119.00 11:24:35 00329509794TRLO1 XLON 99 119.00 11:24:35 00329509795TRLO1 XLON 1655 119.00 11:24:35 00329509796TRLO1 XLON 2087 119.00 11:24:35 00329509797TRLO1 XLON 970 118.50 11:25:08 00329509824TRLO1 XLON 914 118.50 11:40:47 00329510125TRLO1 XLON 1010 118.00 11:40:48 00329510126TRLO1 XLON 504 118.50 11:41:56 00329510160TRLO1 XLON 831 118.50 11:41:56 00329510161TRLO1 XLON 4000 118.50 11:41:56 00329510162TRLO1 XLON 2526 118.50 11:41:56 00329510163TRLO1 XLON 303 118.50 11:41:56 00329510164TRLO1 XLON 1171 118.50 11:41:56 00329510165TRLO1 XLON 2829 118.50 11:41:56 00329510166TRLO1 XLON 3641 118.50 11:41:56 00329510167TRLO1 XLON 421 118.50 11:42:13 00329510173TRLO1 XLON 523 118.50 11:42:13 00329510174TRLO1 XLON 359 118.50 11:42:13 00329510172TRLO1 XLON 497 118.50 12:03:57 00329510607TRLO1 XLON 2598 118.50 12:34:04 00329511271TRLO1 XLON 523 118.50 12:34:04 00329511266TRLO1 XLON 421 118.50 12:34:04 00329511267TRLO1 XLON 943 118.50 12:34:04 00329511268TRLO1 XLON 943 118.50 12:34:04 00329511269TRLO1 XLON 905 118.50 12:34:04 00329511272TRLO1 XLON 411 118.50 12:34:04 00329511273TRLO1 XLON 4000 118.50 12:34:04 00329511274TRLO1 XLON 3387 118.50 12:34:04 00329511275TRLO1 XLON 2187 118.50 12:34:04 00329511276TRLO1 XLON 66 118.50 12:34:04 00329511277TRLO1 XLON 1747 118.50 12:34:04 00329511278TRLO1 XLON 3042 118.50 12:34:04 00329511279TRLO1 XLON 398 118.50 12:34:04 00329511270TRLO1 XLON 4000 118.50 12:34:04 00329511280TRLO1 XLON 807 118.50 12:34:05 00329511282TRLO1 XLON 1067 118.50 12:34:08 00329511284TRLO1 XLON 527 118.50 12:34:08 00329511285TRLO1 XLON 1203 118.50 12:34:08 00329511288TRLO1 XLON 398 118.50 12:34:08 00329511286TRLO1 XLON 37 118.50 12:34:08 00329511287TRLO1 XLON 2797 118.50 12:34:08 00329511289TRLO1 XLON 770 118.50 12:34:08 00329511290TRLO1 XLON 1067 118.50 12:34:08 00329511291TRLO1 XLON 527 118.50 12:34:08 00329511292TRLO1 XLON 435 118.50 12:34:08 00329511293TRLO1 XLON 1986 118.50 12:34:08 00329511294TRLO1 XLON 652 118.50 12:34:17 00329511298TRLO1 XLON 338 118.50 12:34:17 00329511299TRLO1 XLON

394 118.50 12:34:34 00329511310TRLO1 XLON 567 118.50 12:34:34 00329511311TRLO1 XLON 796 118.00 12:37:00 00329511349TRLO1 XLON 157 118.00 12:38:11 00329511376TRLO1 XLON 65 118.00 12:38:11 00329511377TRLO1 XLON 731 118.00 12:38:11 00329511378TRLO1 XLON 1029 118.00 13:04:00 00329511927TRLO1 XLON 1000 118.00 13:04:01 00329511928TRLO1 XLON 1000 118.00 13:09:04 00329511982TRLO1 XLON 1214 118.00 13:09:36 00329511995TRLO1 XLON 796 118.00 13:09:36 00329511996TRLO1 XLON 971 118.00 13:09:36 00329511993TRLO1 XLON 1000 118.00 13:09:36 00329511994TRLO1 XLON 795 118.00 13:09:40 00329512001TRLO1 XLON 1562 118.00 13:28:00 00329512498TRLO1 XLON 505 118.00 13:42:34 00329513651TRLO1 XLON 1504 118.00 13:42:34 00329513653TRLO1 XLON 138 118.00 13:42:34 00329513652TRLO1 XLON 236 118.50 13:47:59 00329514143TRLO1 XLON 3434 118.50 13:47:59 00329514144TRLO1 XLON 72 118.50 13:47:59 00329514145TRLO1 XLON 2164 118.50 13:47:59 00329514146TRLO1 XLON 1231 118.50 13:49:11 00329514196TRLO1 XLON 754 118.50 13:49:11 00329514197TRLO1 XLON 994 118.00 13:49:11 00329514195TRLO1 XLON 888 118.00 13:59:55 00329514622TRLO1 XLON 315 118.00 14:09:28 00329515247TRLO1 XLON 1962 118.00 14:09:28 00329515245TRLO1 XLON 1803 118.00 14:09:28 00329515248TRLO1 XLON 3865 118.00 14:09:28 00329515249TRLO1 XLON 561 118.00 14:09:28 00329515246TRLO1 XLON 135 118.00 14:09:28 00329515250TRLO1 XLON 1390 118.00 14:32:04 00329515916TRLO1 XLON 2098 118.00 14:32:04 00329515914TRLO1 XLON 1735 118.00 14:32:04 00329515915TRLO1 XLON 264 118.00 14:34:27 00329515975TRLO1 XLON 167 118.00 14:34:27 00329515974TRLO1 XLON 297 118.00 14:39:50 00329516155TRLO1 XLON 976 118.00 14:39:50 00329516156TRLO1 XLON 1390 118.00 14:39:50 00329516157TRLO1 XLON 666 118.00 14:39:50 00329516158TRLO1 XLON 11 119.00 14:51:32 00329516791TRLO1 XLON 42 119.00 14:55:20 00329516973TRLO1 XLON 1991 119.00 14:55:20 00329516974TRLO1 XLON 1692 119.00 15:07:57 00329517627TRLO1 XLON 2586 119.00 15:11:19 00329517709TRLO1 XLON 4016 119.00 15:18:38 00329518021TRLO1 XLON 1442 119.00 15:34:10 00329518479TRLO1 XLON 3578 119.00 15:34:10 00329518480TRLO1 XLON 1015 119.00 15:34:28 00329518490TRLO1 XLON 956 119.00 15:35:57 00329518544TRLO1 XLON 687 119.00 15:42:36 00329518930TRLO1 XLON 333 119.00 15:42:36 00329518931TRLO1 XLON 214 119.00 15:44:00 00329518982TRLO1 XLON 602 119.00 15:44:00 00329518983TRLO1 XLON 199 119.00 15:44:00 00329518984TRLO1 XLON 1016 119.00 15:45:24 00329519065TRLO1 XLON 3 119.00 15:45:24 00329519066TRLO1 XLON 63 119.00 15:46:49 00329519114TRLO1 XLON 647 119.00 15:46:49 00329519115TRLO1 XLON 1107 119.00 15:47:57 00329519152TRLO1 XLON 718 119.00 15:49:23 00329519212TRLO1 XLON 302 119.00 15:49:23 00329519213TRLO1 XLON 1012 119.00 15:50:42 00329519238TRLO1 XLON 934 119.00 15:52:01 00329519277TRLO1 XLON 86 119.00 15:52:01 00329519278TRLO1 XLON 437 119.00 15:53:23 00329519349TRLO1 XLON 578 119.00 15:53:23 00329519350TRLO1 XLON 2913 119.00 15:55:27 00329519460TRLO1 XLON 116 119.00 15:55:27 00329519461TRLO1 XLON 792 119.00 16:08:04 00329520267TRLO1 XLON 225 119.00 16:08:04 00329520268TRLO1 XLON 520 119.00 16:08:47 00329520310TRLO1 XLON 499 119.00 16:08:47 00329520311TRLO1 XLON 614 119.00 16:09:30 00329520339TRLO1 XLON 407 119.00 16:09:30 00329520340TRLO1 XLON 1027 119.00 16:10:12 00329520385TRLO1 XLON 1 119.00 16:10:12 00329520386TRLO1 XLON 436 118.50 16:27:02 00329521821TRLO1 XLON 337 118.50 16:27:22 00329521853TRLO1 XLON

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 380139 EQS News ID: 2106256 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

