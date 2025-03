Der Ölkonzern BP hat am 25. März 2025 ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und insgesamt 9 Millionen eigene Aktien erworben. Die Ankäufe wurden über verschiedene Handelsplattformen abgewickelt, wobei 6 Millionen Aktien an der Londoner Börse, 1 Million über Cboe/BXE und 2 Millionen über Cboe/CXE erworben wurden. Der volumegewichtete Durchschnittspreis lag bei etwa 445,7 Pence pro Aktie, mit Höchstpreisen von bis zu 449,45 Pence. Das Rückkaufprogramm war ursprünglich am 11. Februar 2025 angekündigt worden und soll zur Stärkung des Aktienkurses beitragen. Nach Abschluss der Transaktionen beabsichtigt BP, die erworbenen Aktien in das Unternehmensportfolio zu überführen.

Aktie erholt sich von Jahrestief

Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung: Am Handelstag verzeichnete die BP-Aktie eine positive Entwicklung und legte im Londoner Handel um 1,3 Prozent auf 4,47 GBP zu. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar Werte von bis zu 4,50 GBP. Mit dem aktuellen Kursanstieg setzt BP die Erholung vom 52-Wochen-Tief fort, das am 14. November 2024 bei 3,65 GBP markiert wurde. Dennoch notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das im April 2024 erreicht wurde. Trotz des jüngsten Verlustes von 0,10 GBP je Aktie im letzten Quartal 2024 und eines Umsatzrückgangs von 15,06 Prozent blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Für das Jahr 2025 prognostizieren sie einen Gewinn von 0,554 USD je Aktie sowie eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 29. April erwartet.

