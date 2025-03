Zürich - Die beiden Konzerte von US-Superstar Taylor Swift haben im Sommer 2024 in Zürich viel Geld in die Kassen der Region gespült. Einer Studie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich zufolge gaben ihre Fans bei ihrem Besuch insgesamt 92,5 Millionen Franken aus. Davon wurden gut 24 Millionen Franken für Tickets ausgegeben. Weitere gut 24 Millionen gingen für die Hin- und Rückreise drauf, wie der am Dienstag veröffentlichten Analyse zu entnehmen ...

