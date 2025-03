Nach einem fulminanten Start in die Woche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag deutlich an Fahrt verloren. Die Wall Street zeigte sich gespalten: Während der Handel zwischen leichten Gewinnen und minimalen Verlusten schwankte, konnte nur die technologielastige Nasdaq ihre Position behaupten und bis zum Schluss leicht zulegen. Ein Grund für die verhaltene Stimmung unter Investoren dürften die erneuten Zolldrohungen des US-Präsidenten sein, die die am Vortag aufgeflammte Risikobereitschaft der Anleger ...

